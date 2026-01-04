Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

Драконовые деревья на острове Сокотра Фото: AP/TASS

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Йемене занято поиском выхода из ситуации с российскими туристами, которые не могут покинуть остров Сокотру.

"В адрес посольства РФ в Йеменской Республике поступило большое количество обращений граждан России, которые вопреки неоднократным рекомендациям МИД России прибыли на остров Сокотра с туристическими целями. В настоящее время они не могут покинуть Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом", - говорится в заявлении дипмиссии, размещенном в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в воскресенье.

"Посольство РФ предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации, а также в круглосуточном режиме взаимодействует с Департаментом Ситуационно-кризисного центра МИД России, МЧС России, государственными органами и авиационными властями Йеменской Республики", - отмечается в заявлении.

Сокотра - остров в Индийском океане, в 380 км к югу от побережья Йемена.