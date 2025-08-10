Путин рассказал Жапарову по телефону о планируемой встрече с Трампом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщила в воскресенье пресс-служба главы российского государства.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.

"Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - сообщила пресс-служба.

Как говорится в сообщении, "обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в текущем году Киргизская Республика является председателем".

Ранее в воскресенье Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, также проинформировав его о планируемой встрече с Трампом.