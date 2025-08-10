Путин в разговоре с Рахмоном сообщил о договоренности о встрече с Трампом на Аляске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила в воскресенье пресс-служба главы российского государства.

"Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

Как сообщила пресс-служба, "затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Республика Таджикистан".