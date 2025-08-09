Вулкан Ключевской выбросил второй столб пепла высотой 11,5 км

Установлен "красный" код авиаопасности

Извержение вулкана Ключевской 4 августа Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке выбросил второй за день столб пепла на высоту 11,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Днем 9 августа зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 11,5 км. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На пути следования находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального округа, там не исключается незначительное количество пепла", - говорится в сообщении.

В настоящее время пеплопады в населенных пунктах Усть-Камчатского округа не наблюдаются, но, если они начнутся, местным жителям и гостям региона спасатели настоятельно рекомендуют без необходимости не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что Ключевской утром в субботу выбросил пепел на высоту 8,5 км, из кратера на вершине вулкана продолжается движение лавовых потоков.

Ключевской вулкан активизировался после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, по склонам течет раскаленная лава.

Вулкану присвоен "красный", наивысший код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.