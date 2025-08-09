Академик Михайлов: Камчатка не отъехала – она вернулась на свое место!

Фото: Сергей Лакомов/РИА Новости

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прошедшее на Камчатке сильнейшее землетрясение продолжает оставаться в центре внимания общественности и ученых. Особенный интерес вызывает сообщение о том, что полуостров сдвинулся почти на два метра. О том, какие исследования ведутся по результатам этого события, наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с главным научным сотрудником Института физики Земли академиком РАН Валентином Михайловым.

Вначале о зонах растяжения!

Корр.: Согласно официальному сообщению камчатских сейсмологов, полуостров отодвинулся на два метра. Как это понимать?

Михайлов: Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте мы отступим на два шага. В прессе очень часто пишут о "столкновении плит". Создается впечатление, что по поверхности Земли, как автомобили на шоссе, движутся плиты и они еще вдруг ни с того ни с сего сталкиваются! Ничего такого на самом деле, конечно, нет.

Верхний жесткий слой на поверхности Земли называется литосфера. Это слой, который состоит из относительно холодных и жестких пород. Этот слой неоднородный, и он разбит разломами на плиты. Лежащая ниже мантия, как известно, горячая и сильно вязкая. Из-за роста температуры с глубиной и происходящих в Земле химических реакций в мантии происходит постоянное движение - конвекция (вид теплообмена за счет движения материала – ИФ). Мантия движется со скоростью в среднем около 10 см в год.

Теперь посмотрим, что при этом происходит. А происходит вот что: мантия при движении воздействует на подошвы литосферных плит, приводя в свою очередь их в движение. Но неоднородность конвекции обусловливает и неоднородное движение этих жестких плит, поэтому каждая из них движется по-своему. И вот на контактах плит, собственно, и происходит основная тектоника: формирование горных массивов, океанов и т.д.

Плиты могут на контакте расходиться в разные стороны - это рифты (рифт - крупный тектонический разлом в земной коре протяженностью многие сотни и тысячи километров, на котором происходит растяжение – ИФ). Рифтовая зона, например, в центре Атлантического океана идет через весь океан. Эта зона растяжения отделила Америку от Африки и Европы.

Есть зоны, где происходит скольжение одной плиты относительно другой. На таких сдвиговых разломах случаются сильные землетрясения. Пример - катастрофическое землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года. И, наконец, есть области, где океаническая плита пододвигается под другую океаническую или под континентальную плиту. Это так называемые зоны субдукции, и здесь происходят наиболее сильные землетрясения.

И все-таки они движутся!

Корр.: Где находится такая зона?

Михайлов: Таких зон много. Одна из них – это Тихоокеанское Огненное кольцо. (Тихоокеанское огненное кольцо – это зона высокой сейсмической и вулканической активности, которая расположена по периметру Тихого океана. Ее протяженность около 40000 км – ИФ). Погружение океанической плиты сопровождается плавлением материала, который поднимается наверх и формирует цепочку вулканических островов или вулканов на окраине континента, как, например, на Камчатке или на западе Южной Америки.

Когда одна плита погружается под другую на их контакте возникает огромная сила трения. Из-за этого движение на контакте плит прекращается – контакт заперт. В результате плиты сходятся, а пододвигания нет. На контакте плит нарастают напряжения и деформации, и, когда напряжения достигают критической величины, начинается поддвиг, как говорят в геологии, то есть одна плита пододвигается под другую. Вот собственно что и произошло при камчатском землетрясении.

Теперь представьте себе такую картину: Тихоокеанская плита надвигается на Охотоморскую плиту, на которой расположена Камчатка, со скоростью 83 мм/год, но погрузиться под Камчатку не может, поскольку контакт плит заперт. В области контакта плит копятся напряжения и деформации. Тихоокеанская плита давит на Охотоморскую, где находится Камчатка, и под действием этого давления восточное побережье Камчатки постепенно отступает на запад.

Потом, когда напряжения достигают предела, происходит землетрясение, в процессе которого Тихоокеанская плита погружается в мантию, а восточное побережье Камчатки смещается на восток, т.е. возвращается на свое место.

Вспомним катастрофическое землетрясение в районе Южной Камчатки и Северных Курил в 1952 году. Так вот, с тех пор в зоне субдукции на юге Камчатки копились напряжения, и Камчатку постепенно отжимало на запад. Поэтому во время землетрясения Камчатка не отъехала в сторону, она вернулась на место, где находилась в 1952 г8оду.

Корр.: А напряжения – это следствие взаимодействия двух плит?

Михайлов: Из-за того, что одна плита не может проскользнуть под другую из-за большой силы трения, а ее движение под действием конвекции в мантии продолжается, на контакте плит происходит накопление напряжений и деформации. Вследствие этого с 1952 года Камчатка постепенно, понемногу отжималась в западном направлении. А сейчас во время землетрясения она упруго вернулась на свое место.

Корр.: Это значит, что она, грубо говоря, никуда не уехала?

Михайлов: Да, никуда. Просто она смещалась под воздействием сжатия, происходила деформация, а потом она вернулась обратно. И этот процесс происходит везде, где заперт контакт плит. Никакой новой территории мы не приобрели, но мы ее и не теряли, то есть просто все встало на свои места.

Афтершоки обязательны, но они идут по затухающей

Корр.: Сейчас в районе Камчатки идет серия затухающих землетрясений, или, как их называют, афтершоки. Они обязательно идут после землетрясений?

Михайлов: Да. Афтершоки всегда бывают после землетрясения, но их интенсивность убывает - есть законы убывания количества и магнитуды афтершоков во времени. Магнитуда самого сильного афтершока обычно на единицу-полторы меньше, чем само событие (в сейсмологии это называется законом Бота). И на Камчатке их магнитуда сейчас убывает. Частота афтершоков (количество афтершоков за сутки) тоже убывает – в соответствии с законом, известным в сейсмологии как закон Омори.

Надо внимательно относиться к карте сейсмического районирования

Корр.: И опять про возможность предсказаний таких событий. Если говорить про долгосрочный и среднесрочный прогноз, есть сейчас какие-то признаки предупреждения о том, где помимо Камчатки может быть новое землетрясение?

Михайлов: Во всем мире существуют геофизические службы, которые своими территориями занимаются. У нас сейсмоопасными районами, являются Северный Кавказ, Алтай, Байкал, Камчатка, Курилы, Сахалин, еще некоторые районы Дальнего Востока.

В России мониторингом и изучением сейсмических событий занимается Единая Геофизическая служба Российской академии наук. У нее есть целая сеть филиалов, в том числе на Камчатке, на Алтае, на Сахалине, на Кавказе. Имеется сеть сейсмических станций, установлены пункты наблюдения за смещениями земной поверхности с помощью Глобальных навигационных спутниковых систем. Иными словами, ведется постоянный мониторинг. На Камчатке кроме прочего изучаются электрические поля, уровень вод в скважинах и многое другое.

В качестве долгосрочного прогноза используются карты Общего сейсмического районирования, по которым, говоря простыми словами, можно оценить максимальную интенсивность сейсмических сотрясений на период в 50 лет. И это, наверное, самый действенный способ для создания системы защиты населения. Когда вы оценили сейсмическую опасность, дальше вы осматриваете свою территорию и говорите: вот эти здания устоят, сейсмостойко построены, а вот эти здания надо усилить, то же относится и к другим инженерным объектам. Хотя, к сожалению, к таким предупреждениям не всегда прислушиваются. А надо сделать так, чтобы город выдержал землетрясение, которое может произойти.

Еще о прогнозировании землетрясений

У нас есть организация, которая называется Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", ее штаб-квартира находится в Обнинске, у нас под Москвой. Эта служба развернула систему мониторинга по всей России. У нее есть, в частности, Камчатский филиал, довольно крупный и развитый, по сути научно-исследовательский центр. Им руководит выпускник кафедры физики Земли физического факультета МГУ Данила Викторович Чебров. У них есть сеть сейсмических станций, которые записывают даже небольшие сейсмические события. Это важно еще и потому, что перед извержением вулкана происходит движение магмы с глубины к поверхности, которое часто сопровождается небольшими землетрясениями, и это служит очень хорошим предвестником извержений.

Камчатские коллеги не просто изучают, но и стараются выйти на какие-то предвестники. Обычно прогноз принято делить на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Краткосрочным прогнозом заниматься крайне сложно. Практически никогда не получается предсказать землетрясение за несколько дней или часов. А вот среднесрочный прогноз и особенно долгосрочный прогноз - они более реальны, и в общем-то возможны.

Краткосрочный прогноз имеет свои минусы. Например, некий ученый приходит к губернатору и говорит, что, по моим данным, скоро будет землетрясение. Значит губернатор должен отключить газопроводы, вывести людей из домов и поселить их в палатках, остановить заводы и т.д. Сделали, ждем, ничего не происходит. Сколько еще ждать?

Корр.: Я думаю, что все-таки у местных властей главная задача в таких зонах укрепить здания. Вот пример: в Петропавловске-Камчатском только одно здание и то, которое было в стадии ремонта, "потеряло" стену. Значит остальные хорошо укреплены?

И один "в поле воин", если это академик С.А. Федотов!

Михайлов: Вы правильно отметили готовность города к таким событиям. Согласно сообщению в прессе, Президент России высоко оценил готовность Камчатского края к сейсмическим вызовам, отметив системную работу по укреплению зданий и сооружений в регионе. Комментируя ситуацию в регионе, Президент отметил: "Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации". Нельзя при этом не вспомнить про, к сожалению, ныне покойного, академика Сергея Александровича Федотова!

Очень долгие годы он был директором Института вулканологии и сейсмологии в Петропавловске-Камчатском. Во-первых, он развил методику долгосрочного прогноза, которая основывалась на довольно простом тезисе: если район сейсмоопасный, в нем по геодинамическим соображениям должны происходить землетрясения и такие землетрясения в нем происходили, например, район находится в зоне субдукции (зона вдоль границы сходящихся литосферных плит – ИФ), и, если в этой области длительное время не было землетрясений, значит, в принципе, здесь следует его ожидать.

На этом и был в основном основан прогноз сильного землетрясения около Камчатки, в области землетрясения в 1952 году. И Сергей Александрович никому покоя не давал: он столько положил сил на то, чтобы провели укрепление зданий в Петропавловске-Камчатском! И кому он только не писал, к кому не обращался?! Он-таки добился укрепления домов. И вы видели, что сейчас в городе рухнула только стена одного дома. А больше-то ничего особенного не произошло. И в этом большая заслуга академика Федотова.

И пользуясь возможностью "Интерфакса", я хочу обратиться к властям города и предложить, чтобы в городе как-то увековечили его память, например, улицу назвали в честь этого человека!