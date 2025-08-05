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Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра

Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Южная часть камчатского полуострова после мощного землетрясения сместилась почти на два метра на юго-восток, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", - говорится в сообщении.

По данным филиала ЕГС, Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно, "сместился несколько скромнее".

"Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный - в Петропавловске-Камчатском", - отмечают сейсмологи.

30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до восьми баллов также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами, которые частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты промышленной инфраструктуры.

Камчатка Петропавловск-Камчатский РАН Северо-Курильск Япония
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