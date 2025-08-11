БСК выплатит пострадавшим от инцидента на "Каустике" по 3 млн рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, входит в "Росхим") выплатит пострадавшим в результате инцидента - хлопка газовоздушной смеси, произошедшего 9 августа утром на производственной площадке "Каустик", по 3 млн рублей, сообщил председатель совета директоров компании, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Все меры по лечению и реабилитации пострадавших приняты. Всем оказана также и материальная помощь. Руководство "Башкирской содовой компании" приняло решение по 3 млн рублей всем пострадавшим выделить. Ситуация находится на особом постоянном контроле", - сказал он на оперативном заседании регионального правительства.

Назаров напомнил, что причиной инцидента стала разгерметизация сварного шва на одной из технологических установок.

"Такие установки останавливаются на капитальный ремонт раз в 2 года. Через сутки эта установка должна была остановиться на ремонтные работы. Давление в ней было отчасти снижено", - добавил он.

В результате взрыва пострадал 41 человек (в том числе, от отравления парами поливинилхлорида, у некоторых ожоги слизистой глаз), госпитализированы 32 человека.

"К сожалению, сегодня утром один из работников, который сразу был переведен в Уфу, на ИВЛ, скончался", - сказал Назаров.

Ранее БСК сообщала, что угрозы жизни и здоровью жителей Стерлитамака нет. Компания организовала постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории. На месте ЧП создан оперативный штаб, проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд российских предприятий. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.