Поиск

БСК выплатит пострадавшим от инцидента на "Каустике" по 3 млн рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, входит в "Росхим") выплатит пострадавшим в результате инцидента - хлопка газовоздушной смеси, произошедшего 9 августа утром на производственной площадке "Каустик", по 3 млн рублей, сообщил председатель совета директоров компании, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Все меры по лечению и реабилитации пострадавших приняты. Всем оказана также и материальная помощь. Руководство "Башкирской содовой компании" приняло решение по 3 млн рублей всем пострадавшим выделить. Ситуация находится на особом постоянном контроле", - сказал он на оперативном заседании регионального правительства.

Назаров напомнил, что причиной инцидента стала разгерметизация сварного шва на одной из технологических установок.

"Такие установки останавливаются на капитальный ремонт раз в 2 года. Через сутки эта установка должна была остановиться на ремонтные работы. Давление в ней было отчасти снижено", - добавил он.

В результате взрыва пострадал 41 человек (в том числе, от отравления парами поливинилхлорида, у некоторых ожоги слизистой глаз), госпитализированы 32 человека.

"К сожалению, сегодня утром один из работников, который сразу был переведен в Уфу, на ИВЛ, скончался", - сказал Назаров.

Ранее БСК сообщала, что угрозы жизни и здоровью жителей Стерлитамака нет. Компания организовала постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории. На месте ЧП создан оперативный штаб, проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд российских предприятий. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

Андрей Назаров Башкирская содовая компания БСК Каустик Стерлитамак Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });