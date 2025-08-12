Поиск

Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила во вторник пресс-служба главы российского государства.

"Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником - отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, с обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 г. в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

"Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении.

Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, заявили в пресс-службе.

Там добавили, что Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.

