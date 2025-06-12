Лидер КНДР заверил Путина в неизменности поддержки России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Руководитель КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме российскому президенту Владимиру Путину по случаю Дня России заявил о незыблемости дружбы между двумя странами и о его личной и всего северокорейского народа поддержке РФ.

"Корейско-российские отношения, завязанные и проверенные в условиях всяческих испытаний и вызовов истории, безостановочно будут продолжаться в период всестороннего развития - такова незыблемая воля у меня и правительства нашей Республики. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной Центральным тел‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌еграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что "традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще больше упрочились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, связанной кровью в справедливом священном бою в защиту суверенитета и территориальной целостности России", они стали "примером нерушимых товарищеских, союзнических отношений".

Северокорейский лидер выразил уверенность, что под руководством президента РФ "будет непременно осуществлено священное дело защиты суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства и строительства сильной России".