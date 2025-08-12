Поиск

Минфин предложил продлить срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минфин России предложил продлить до 10 лет срок подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при ввозе таких товаров в Россию. Законопроект одобрен на заседании правительства, сообщила пресс-служба ведомства.

Предложенные изменения подготовлены по запросу бизнеса. Сроки строительства крупных промышленных объектов в РФ на практике часто превышают установленный предельный шестилетний срок подачи декларации на отдельные части многокомпонентного оборудования, ввозимого в Россию. Поэтому предлагается продлить с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации в отношении последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

"Законопроект направлен на поддержку реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере топливно-энергетического комплекса. Поправки позволят бизнесу оптимизировать логистику поставок необходимого оборудования", - говорится в сообщении.

Минфин РФ
