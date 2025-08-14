Ученые считают, что извержение Ключевского вулкана на Камчатке закончилось

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Извержение Ключевского вулкана на Камчатке завершилось, в его кратере вырос шлаковый конус, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН на своей странице в телеграм-канале в четверг.

"Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", - говорится в сообщении.

Ключевской начал извергаться в апреле 2025 года. После мощного землетрясения 30 июля его активность возросла: пепловые выбросы происходили по несколько раз в день, по склонам текла раскаленная лава.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.