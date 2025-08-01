Лава с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана грозит растопить крупнейший ледник

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лавовый поток, спускающийся по юго-западному склону Ключевского вулкана на Камчатке, может растопить крупнейший ледник на полуострове, сообщает в пятницу пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки" на своей странице в телеграм-канале.

"Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича. Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная", - говорится в сообщении.

В связи с движением лавового потока на ледники и снежники исполина, существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Кроме этого, движение огненной массы формирует лахары, которые стремительно движутся вниз по склону вулкана, сообщает пресс-служба.

Она напоминает, что подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году. Тогда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана. Вследствие этого по руслам рек Сухая и Студеная сошли лахары - грязевые потоки. Данное событие повлекло за собой повреждение автотрассы Козыревск - Петропавловск-Камчатский, которая была временно закрыта для проведения ремонтных работ.