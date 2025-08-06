Извержение Ключевского вулкана на Камчатке может скоро усилиться

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ученые прогнозируют усиление извержения Ключевского вулкана на Камчатке с выбросами пепла на высоту до 12 км, сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение (особо сильное извержение - ИФ) вулкана Ключевской. Ожидаемое извержение будет иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года. Тогда пепловые выбросы достигали 12 км", - говорится в сообщении.

Ученые просят местных жителей и гостей региона не приближаться к вулкану, также не планировать поездки в район вулкана Толбачик в связи с опасностью паводка на реке Студеная, которая питается ледниками на склонах Ключевского вулкана.

Извержение Ключевского вулкана усилилось после землетрясения 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, утром в среду вулкан выбросил десятикилометровый столб пепла, по склонам течет раскаленная лава.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тысячи м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.