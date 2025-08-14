Поиск

Мосгорсуд признал законным арест продюсера телеграм-канала Baza

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на арест продюсера телеграм-канала Baza Татьяны Лукьяновой, обвиняемой по делу о взятках полицейским, сообщили в суде.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 23 июля 2025 года, которым в отношении Лукьяновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2025 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.

Защита просила суд избрать Лукьяновой меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Лукьянова и главред Baza Глеб Трифонов были задержаны в конце минувшего июля. Как сообщал адвокат журналиста, следствие вменяет Трифонову и Лукьяновой три эпизода дачи взятки, сумма которой не превысила 150 тыс. рублей. По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передавали деньги должностным лицам за покупку информации. Вину в преступлении они не признали.

В рамках этого дела в Красноярском и Краснодарском краях, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции. В отношении них было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В настоящее время полицейские также арестованы.

