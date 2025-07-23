В деле о взятках полицейским от главреда Baza речь идет о сумме не более 150 тыс. руб.

Об этом заявил адвокат Глеба Трифонова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следствие инкриминирует арестованному главреду телеграм-канала Baza Глебу Трифонову три эпизода дачи взяток, речь идет о сумме не более 150 тыс. рублей, сообщил журналистам его адвокат Алексей Михальчик.

"Вменяемые суммы, там три эпизода, по всем ним сумма, грубо говоря, не превышает 150 тыс. Там несколько переводов, но даже нет системности", - сказал Михальчик, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что в анонимный чат-бот Baza предлагались новости от разных пользователей.

"Базовая позиция Глеба заключается в том, что эти денежные средства - это выплата гонорара источнику. Информация оплачивалась по требованию автора", - сказал он.

По его словам, следствие не представило доказательств того, что Трифонов переводил деньги именно должностным лицам.

Ранее в среду Замоскворецкий суд Москвы отправил Трифонова под арест до 20 сентября.

Трифонов и его коллега - редактор канала Татьяна Лукьянова были задержаны в Москве накануне и доставлены в столичный СК для допроса.

В рамках этого дела, сообщали в ведомстве, "на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий".

"В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования", - добавили в СКР.

Во вторник там сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и проведении обысков в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Следствием выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии публиковалась на одном из телеграм-каналов, заявили в СКР.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам о задержании нескольких сотрудников территориальных подразделений министерства в рамках расследования уголовного дела о передаче служебной информации третьим лицам, не уточнив числа, имен задержанных и их должностей.

По словам Волк, задержанные сотрудники из УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям "предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей". "При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - сказала Волк.