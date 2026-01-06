Поиск

"Роскосмос" опубликовал снимок туманности "Рождественская ёлка"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" во вторник опубликовал фото туманности "Рождественская ёлка" из созвездия Единорога.

"В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования - туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской ёлкой" за сходство с праздничным деревом", - говорится в телеграм-канале госкорпорации.

В сообщении отмечается, что туманность схожа с елкой, украшенной сверкающими "гирляндами" из туманностей и "звездами".

"Она включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой ёлки вверху кадра) и туманность "Лисий мех" в середине этого объекта", - сообщили в "Роскосмосе".

Созвездие Единорога находится на расстоянии 2,5 тыс. световых лет от Земли.

