Восстановлено движение поездов по одному из путей на Транссибе после схода вагонов в Приамурье

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение поездов открыто по одному из путей на Транссибе в Амурской области, где в понедельник сошли с рельсов 35 грузовых вагонов, сообщает РЖД.

"6 января в 8:30 по Москве (14:30 по местному времени) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области", - сказано в сообщении.

Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за аварии задерживаются несколько пассажирских поездов. По данным РЖД на вторник, пассажиров некоторых поездов между станциями Магдагачи и Сковородино доставили автотранспортом.

В настоящее время пассажиры поездов № 2 Москва - Владивосток и № 325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам.

Пассажиры поездов № 1 Владивосток - Москва и № 326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время. Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.

В РоссииБолее 400 человек восстанавливают пути на Транссибе после схода грузовых вагоновЧитать подробнее

5 января в 09:01 по Москве (15:01 по местному времени) на перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход 35 вагонов грузового поезда.

В работах по восстановлению задействованы более 400 железнодорожников, три восстановительных поезда, четыре путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений. В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Амурская область Транссиб РЖД
