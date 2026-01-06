Поиск

Самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за неполадки

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом устанавливают в Барнауле, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

"По предварительным данным, сегодня воздушное судно, следовавшее сообщением "Барнаул-Москва", в результате технической неисправности не осуществило вылет. На борту воздушного судна находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данному факту инициировали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что самолет "Аэрофлота" отменил взлет, находясь на земле до руления по взлетно-посадочной полосе.

Как рассказал собеседник агентства, "по предварительным данным, неполадки возникли в инерциальной системе самолета, которая определяет положение, скорость и ориентацию самолета, измеряя его ускорения и угловые скорости с помощью акселерометров и гироскопов, без использования внешних сигналов".

