Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты до середины сентября

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Родственники пассажиров, погибших при крушении самолета Ан-24 в конце июля в Амурской области, должны получить материальные компенсации до середины сентября, сообщила пресс-служба правительства после заседания комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил проконтролировать выплаты руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.

Общая сумма выплат по каждому погибшему составит 5 млн рублей: 2,025 млн рублей - от страховой компании "СОГАЗ", 2 млн рублей - от авиакомпании "Ангара", 1 млн рублей составит материальная помощь региональных правительств.

Дополнительные выплаты рассматриваются в индивидуальном порядке: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие.

Правкомиссия также рассмотрела вопросы проведения контрольных мероприятий в отношении авиаперевозчиков и другие меры "с целью недопущения катастроф в будущем".

24 июля пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.

Позднее сообщалось, что Росавиация аннулировала сертификат "Ангары", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов.

