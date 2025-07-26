Отказов систем разбившегося Ан-24 до столкновения с землей предварительно не зафиксировано

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Отказов систем самолета Ан-24, разбившегося под Тындой в Амурской области 24 июля, до момента столкновения с земной поверхностью предварительно не зафиксировано, пришла к выводу комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", - сообщила представитель МАК журналистам.

"Проводится анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано", - добавила она.

Комиссия МАК продолжает расследование с целью определения причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Как сообщалось, 24 июля Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.