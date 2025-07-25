"Черные ящики" разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены на расшифровку, сообщили журналистам в Росавиации.

"Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" доставлены в Москву", - сказали в ведомстве.

В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств.

В работе комиссии МАК участвуют специалисты Росавиации, добавили в ведомстве.

24 июля Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находилось 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки самолета нашли в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта. Выживших не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, которым руководит Орлов. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Близкие погибших получат по 5 млн рублей из разных источников.