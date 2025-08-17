Три квартиры повреждены при атаке БПЛА в Воронеже

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Три квартиры повреждены при атаке БПЛА на Воронеж минувшей ночью, сообщил мэр города Сергей Петрин.

"Коллеги начали закрывать контур в пострадавших квартирах. На данный момент их число увеличилось до трех. Общее количество автомобилей предварительно достигло 11", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над тремя районами Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано несколько поездов.

В том же районе, по данным главы региона, загорелись магазин и вещевой рынок. В настоящее время пожары ликвидированы. Кроме того, пострадал монтер железнодорожной станции.

По данным Минобороны, над Воронежской областью минувшей ночью уничтожено девять беспилотников самолетного типа.