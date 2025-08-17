Поиск

Восстановлено движение поездов, приостановленное из-за атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На железнодорожной станции Лиски в Воронежской области возобновлено движение поездов, приостановленное после атаки БПЛА, несколько поездов задерживаются, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня в 2:50 в результате падения обломков БПЛА на станции Лиски ЮВЖД пропало напряжение в контактной сети. (...) Движение на станции было приостановлено. После проведения восстановительных работ пропуск поездов возобновлeн в 4:47. На данный момент в пути следования задерживается ряд пассажирских поездов. РЖД предпринимает все меры для минимизации времени задержки поездов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над тремя районами Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано несколько поездов.

В том же районе, по информации главы региона, загорелись магазин и вещевой рынок. В настоящее время пожары ликвидированы. Кроме того, пострадал монтер железнодорожной станции.

Александр Гусев Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент РФ назвал визит на Аляску полезным и своевременным

Семьи погибших при пожаре в Рязанской области получат выплату почти 1,6 млн руб.

Два человека погибли при атаке беспилотника в Курской области

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске93 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });