Восстановлено движение поездов, приостановленное из-за атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На железнодорожной станции Лиски в Воронежской области возобновлено движение поездов, приостановленное после атаки БПЛА, несколько поездов задерживаются, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня в 2:50 в результате падения обломков БПЛА на станции Лиски ЮВЖД пропало напряжение в контактной сети. (...) Движение на станции было приостановлено. После проведения восстановительных работ пропуск поездов возобновлeн в 4:47. На данный момент в пути следования задерживается ряд пассажирских поездов. РЖД предпринимает все меры для минимизации времени задержки поездов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над тремя районами Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано несколько поездов.

В том же районе, по информации главы региона, загорелись магазин и вещевой рынок. В настоящее время пожары ликвидированы. Кроме того, пострадал монтер железнодорожной станции.