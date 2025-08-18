Поиск

РФ начала поставки топинамбура в Китай

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - РФ начала экспорт топинамбура в Китай.

Как сообщает Корпорация МСП, первую партию поставила компания "ИстАгро Дон" (Липецкая область).

"Реализация проекта стала возможной благодаря финансовым инструментам господдержки - кредитной линии в МСП банке на сумму 955 млн рублей с обеспечением в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По словам гендиректора компании Олега Зайцева, приведенным в сообщении, продукция будет использоваться для создания здоровых и функциональных продуктов питания. "Уже готовится к отправке второй контейнер другому партнеру, что подтверждает растущий спрос на нашу продукцию", - отметил он.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации со ссылкой на данные компании, объем обеих партий составляет по 22 тонны. Речь идет о поставках ингредиентов из топинабура (порошка), которые используются как составные части для создания готовых продуктов, а также как сырье для дальнейшей переработки.

Общий контракт с компанией, куда уже отправлена продукция, оценивается в 1,5 млн юаней.

Согласно пресс-релизу, китайские партнеры выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. В планах "ИстАгро Дон" - расширение производства и увеличение объемов поставок.

"Финансовые инструменты Корпорации МСП позволили предприятию реализовать инвестиционный проект и создать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области, которое сегодня продолжает свое развитие и расширяет присутствие не только на отечественном, но и на международном рынке", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, процитированный в пресс-релизе.

"ИстАгро Дон" занимается производством инулин-содержащих ингредиентов из топинамбура. Как сообщается на сайте компании, эта сельхозкультура выращивается по органическим стандартам. Мощности завода рассчитаны на переработку до 300 тонн сырья в сутки и производство до 3 тыс. тонн продукции в год.

Китай разрешил поставки топинамбура из РФ в мае 2024 года, когда был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к этой продукции.

