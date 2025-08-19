Четыре человека погибли в Кировской области при пожаре в многоквартирном доме

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном доме в селе Красногорье Котельничского района Кировской области, есть жертвы, сообщает УМВД региону в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, в доме проживало пять человек, четверо из них погибли", - говорится в сообщении.

По факту пожара организована проверка.

В свою очередь на сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что пожар произошел в доме по ул. Школьная.

Для тушения огня было привлечено 14 специалистов и семь единиц техники.