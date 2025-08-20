Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта завершила серию внеплановых проверок танкерного флота, сообщает телеграм-канал Ространснадзора. Всего было проверено 516 организаций-перевозчиков нефти и нефтепродуктов.

"Кроме того, Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - сообщает ведомство, не уточняя, что это за терминалы.

Проверка 516 компаний выявила 682 нарушения обязательных требований. По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. Приостановлено или прекращено действие 36 лицензий.

Наиболее частыми стали нарушения лицензионных требований и требований технических регламентов, а также отсутствие судовых документов, в частности, свидетельств о классификации или актов о готовности судна к эксплуатации.

Минтранс в мае завершил оценку технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5 тысяч тонн. Тогда возникли замечания к техсостоянию 230 из 1333 проверенных судов. До 1 августа планировалось завершить проверку техсостояния 139 судов валовой вместимостью свыше 5 тысяч тонн.

Поводом для проверки стало декабрьское крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" и последовавший разлив мазута.