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Росприроднадзор признал невозможность собрать весь мазут с аварийных танкеров "Волгонефть"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Часть нефтепродуктов, попавших в Черное море в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", убрать невозможно, считают в Росприроднадзоре.

Арбитражный суд Краснодарского края 23 июля начал основные слушания по иску ведомства о взыскании с ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" экологического ущерба Черному морю в размере 49,5 млрд рублей.

Представитель Росприроднадзора представил суду расчет суммы ущерба, обосновав это тем, что в зависимости от времени года применяется разный коэффициент расчетов негативного воздействия на водный объект.

Он подчеркнул, что расчет сделан по май 2025 года, поступление нефтепродуктов в акваторию Черного моря продолжается.

"Часть формы нефтепродуктов в любом случае поступают в водный объект, что дает основания полагать, что эти формы (нефтепродукты - ИФ) окончательно невозможно удалить из водного объекта. Если поверхностную пленку с моря можно собрать в результате установки боновых заграждений, то часть форм уже убрать невозможно", - заявил он.

Представитель истца напомнил суду, что ответчики никаких действий по уменьшению масштабов загрязнения водного объекта не предпринимали, в ликвидационных работах не участвовали.

Суд, выслушав доводы истца, счел необходимым отложить разбирательство на 13 августа.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тысячи тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212") солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239"), - 35,48 млрд рублей. В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей и иск ФГБУ "Морспасслужба" к компаниям на 485,1 млн рублей.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 23 июля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росприроднадзор Черное море Краснодарский край Волгонефть-212 Керченский пролив Каматрансойл Кама Шиппинг
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