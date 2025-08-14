Суд сохранил сумму иска мэрии Анапы за ликвидацию разлива мазута в Черном море

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в четверг отклонил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований на 101 млн рублей в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов с владельцев танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Ответчиками в деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна).

Изначально объем требований властей Анапы составлял 211 млн рублей, такая сумма была оплачена на тот момент муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Позже объем требований увеличился до 545,93 млн рублей.

В августе власти заявили новое ходатайство об увеличении требований еще почти на 20%, до 647,43 млн рублей.

Также судья на заседании привлекла к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, страховую компанию "ВСК" (страховщика одного из танкеров).

В связи с привлечением третьего лица суд продолжит предварительное судебное заседание 10 сентября. Истцу необходимо представить подробный расчет проведенных работ. Ответчикам и третьим лицам - отзывы.

Заседание суда в четверг прошло без участия ответчиков.