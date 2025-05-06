После проверки владельцам 230 из 1333 судов для перевозки нефти сделали замечания

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский морской регистр судоходства и Российское классификационное общество завершили проверку технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5 тысяч тонн, эксплуатирующихся под флагом РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса.

Замечания сделаны к состоянию к 17% проверенного ими флота.

"Выполнены проверки 1333 судов. Замечания выявлены на 230 судах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", - отметили в ведомстве.

До 1 августа планируется завершить проверку техсостояния судов валовой вместимостью свыше 5 тысяч тонн, которых всего 139.

Кроме того, по данным Минтранса, Ространснадзор завершил проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства, "регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти".

"Проведено 516 контрольных мероприятий, выявлено 682 нарушения обязательных требований, выдано 212 предписаний о необходимости устранения нарушений, составлено 86 протоколов об административных правонарушениях. По итогам проведенных проверок на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ принято 29 решений о приостановлении и прекращении действия лицензий", - добавили в ведомстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.