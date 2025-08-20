Поиск

Перебои с топливом возникли в Приморье из-за наплыва туристов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Перебои с топливом возникли на автозаправках в Приморском крае из-за большого туристического потока, власти направили дополнительные бензовозы, сообщает пресс-служба краевого правительства в своем телеграм-канале в среду.

"Да, действительно, на сегодня мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях. В районы, где идет основной туристический поток, направляются дополнительные бензовозы", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Приморья Елены Шиш.

По ее информации, также в Приморье из Хабаровского края направляются еще четыре бензовоза.

При этом министр отметила, что жители края уже сами создают искусственный ажиотаж. По ее словам, помимо машин, топливо набирают в канистры и другие емкости, выбирая автозаправки, где оно дешевле.

"Хотелось бы призвать жителей Приморья проявить сознательность в этом направлении, пережить этот небольшой момент и отнестись с пониманием к ситуации", - сказала Шиш.

Она подчеркнула, что вопрос с топливом находится на особом контроле в Минэнерго РФ и краевом министерстве. Кроме того, на нефтебазах в Приморье достаточно топлива, только у одной из компаний текущий запас бензина 92, 95 и 98 марок составляет около 5,5 тыс. тонн.

Минэнерго РФ Приморский край
