Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2%, до 1 316 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Декабрь российский легковой авторынок завершил с результатом 135 084 шт. (+11% г/г и +6,4% м/м), который ожидаемо оказался ниже октябрьского пика.

Рекордный результат продаж легковых автомобилей в прошлом году, как сообщалось, был зафиксирован в октябре - почти 165 тыс. шт. Он был достигнут на фоне нововведений по утильсбору для автомобилей с двигателями от 160 л.с., официально анонсированных регулятором в сентябре и фактически введенных с 1 декабря, со смягчающей "сдвижкой вправо" на один месяц.

Практически весь год, начиная с февраля, легковой авторынок РФ падал, но в ноябре-декабре вернулся в "зеленую зону". Его рост год к году в эти месяцы был обусловлен, в частности, эффектом низкой базы, который, в свою очередь, также был в значительной степени связан с регуляторными изменениями по утильсбору. В позапрошлом 2024 г. рекордным месяцем продаж также был октябрь - тогда было реализовано 168,5 тыс. легковых машин. При этом с 1 октября 2024 г. произошло значительное разовое повышение утильсбора (на 70-85%), а также была принята шкала его ежегодной индексации в последующие годы. После того повышения рынок в ноябре-декабре 2024 г. "откатывался" до отметок примерно в 120 тыс. шт., что и обеспечило заниженную базу для показателей конца 2025 г.

Наиболее значительное снижение авторынка в прошлом году произошло в коммерческих сегментах, особенно - в грузовом. Вместе с тем, по данным Минпромторга, в декабре эти сегменты показали рекордные по году месячные объемы продаж.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за год упали на 24%, до 107 079 шт. В декабре их было реализовано 11 453 (-19% г/г и +28% м/м). Рынок грузовиков, по оценке министерства, за год обвалился более чем вдвое (на 53%) и составил 57 627 шт. По итогам декабря продажи грузовых автомобилей были на 21% ниже, чем в декабре 2024 г., и на 31% выше, чем в ноябре 2025 г. - 6 391 шт. Продажи автобусов в РФ за 2025 г. упали почти на треть (на 31%), до 14 266 шт. Результат декабря - 2 611 шт. (+12% г/г и +26% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех его сегментах в 2025 г., по подсчетам Минпромторга, составил 1 495 761 шт. (-18,5%). При этом в декабре в РФ было реализовано в общей сложности 155 539 единиц автотехники (+6% г/г и +9% м/м).

"Доля российской техники по итогам 2025 г. выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 56%. В декабре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории РФ, составили 92,7 тыс. шт., что на 22,6% больше, чем в декабре 2024 г. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,8 тыс. импортных автомобилей - на 11% меньше, чем за декабрь 2024 г. Таким образом, конкретно в декабре доля отечественной техники практически достигла 60%", - отмечают в министерстве.