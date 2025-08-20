Поиск

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Формирование биржевых цен на топливо осуществляется на рыночных принципах, в связи с чем они подвержены краткосрочной волатильности, но в настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок, сообщает Минэнерго России.

"Так, на биржевых торгах в отдельные дни уже наблюдается снижение оптовых цен на все виды автомобильного бензина почти по всем ценовым индикаторам в диапазоне от 0,4% до 2,9%. По мере наращивания производства в ближайшие дни, ожидается дальнейшее снижение волатильности", - говорится в комментарии.

Несмотря на период сезонно высокого спроса, связанного с уборочной кампанией, рынок полностью обеспечен предложением всех видов и марок топлива, уверяют в министерстве. Производство и отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости.

Доставка топлива всеми видами транспорта осуществляется в приоритетном порядке, существенных проблем с логистикой и отгрузкой не зафиксировано.

"В условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом. Данная мера, введенная с 1 сентября для производителей и на октябрь для непроизводителей, направлена на оперативную балансировку рынка", - сообщило Минэнерго.

Правительство после совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов в середине августа сообщило, что вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов. Официальное постановление еще не опубликовано. Сейчас запрет действует до 31 августа.

Ведомство также в ежедневном режиме проводит работу с регионами, где потенциально возможно отклонение цен. Согласно заявлению, оно предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны топливом.

