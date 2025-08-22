Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга приняла решение отменить постановление о возбуждении двух уголовных дел, ранее заведенных по фактам мошенничества в ЖК "СПб Реновация", сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Уголовные дела по жилым комплексам "СПб Реновация" отменены", - сказал собеседник агентства.

Накануне главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило два уголовных дела по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах города. Жителями города был поднят вопрос нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал". Отмечалось, что в офисах застройщика были проведены обыски. Оба дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили.

По данным из открытых источников, застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет".

"Самолет" подтвердил факт проведения рабочей проверки документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный Квартал" в офисе компании в Петербурге. По данным компании, строительство объектов "ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой". В ЖК "Курортный Квартал" завершено строительство 2-й и 3-й очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию три очереди, почти 5 тыс. квартир передано покупателям, сказали в компании.

Ранее в пятницу пресс-служба ГК "Самолет" сообщила, что дома жилых комплексов готовы. Чтобы убедиться в качестве объектов, компания проводит приемку с помощью внутренних служб контроля качества, дорабатывает объекты и устраняет замечания по отделке. Кроме того, в компании заверили, что вместе с подрядными организациями они решили проблему дефицита строителей.

"Форсируем работы, чтобы как можно скорее передать ключи всем участникам долевого строительства", - добавили в пресс-службе "Самолета".

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.