В РФ заявили об ударе по пункту дислокации полка сил спецопераций ВСУ "Восток" в Сумской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации полка сил специальных операций вооруженных сил Украины "Восток" в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3-го полка ССО ВСУ "Восток", - говорится в сообщении ведомства.

"Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - сообщило военное ведомство.

По его данным, в результате авиаудара пункт временной дислокации ВСУ был поражен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина Сумская область
