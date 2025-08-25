Поиск

Почти половина миноритариев СМЗ согласилась на выкуп акций по 9600 рублей за штуку

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Соглашение о выплатах за отчуждение акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) заключили более 1,1 тысячи миноритарных акционеров, сообщил представитель Генпрокуратуры во время рассмотрения кассационной жалобы по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Для того, чтобы соблюсти баланс частных и публичных интересов, уважаемый суд, нами было заключено соответствующее соглашение. В материалах дела оно представлено, к этому соглашению без малого подключились, присоединились больше 1,1 тысчст ответчиков. Соответственно, этими людьми высказано желание передать акции, да, по решению суда путем изъятия и получить соответствующую и справедливую компенсацию в размере 9,6 тысячи рублей за каждую акцию", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Однако, по его словам, это соглашение не может быть реализовано без вступления в силу решения суда первой инстанции.

Как уточнил "Интерфаксу" представитель Генпрокуратуры, на момент, когда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, к соглашению присоединились 1,1 тысячи акционеров.

"И люди намеревались дальше присоединяться, но так как решение суда было отменено, то, соответственно, присоединяться не к чему. (....) Если решение первой инстанции будет сохранено, то люди могут продолжить присоединяться", - добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что прокуратура настаивает на оставлении в силе решения суда первой инстанции. По его словам, соглашение о компенсации за акции СМЗ действует только при вступлении в силу решения суда первой инстанции, решение же апелляционного суда создает правовую коллизию.

"Соглашение (о выкупе акций СМЗ - ИФ) построено по порядку пожертвования, которые выплачиваются при наступлении определенных последствий. Здесь же (в апелляционном решении - ИФ) суд говорит о том, что (...) акционеры, за которыми права сохранены, также могут участвовать в соглашении. Но тогда возникает вопрос: каким образом их акции должны быть переданы государству? Точно не в рамках этого соглашения и точно не в порядке дарения, поскольку это компенсация за истребованные ценные бумаги", - сказал представитель истца.

В марте представитель Генпрокуратуры в суде СМЗ заявил, что к заключению соглашения присоединились 310 миноритариев завода.

Всего у СМЗ 2,3 тысячи миноритариев. Таким образом, по последним данным, почти половина владельцев акций приняла предложение отказаться от ценных бумаг в пользу государства взамен получения выплат.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Не согласившись с таким решением суда, ряд миноритариев, а также ПАО "Московская биржа" и Банк России обратились в Семнадцатый арбитражный суд с апелляционными жалобами. В мае 2025 года суд частично удовлетворил жалобы апеллянтов, отказав в удовлетворении иска прокуратуры в отношении тех акционеров, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных миноритариев (приобретенные в ходе приватизации и иными способами) изъяты в пользу государства. Прокуратура решила оспорить судебные акты в кассационной инстанции. Следующее заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 24 сентября.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

