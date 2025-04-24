Суд заочно арестовал двоих бывших совладельцев "Соликамского магниевого завода"

Петр Кондрашов и Игорь Пестриков обвиняются в мошенничестве и фальсификации доказательств

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывших совладельцев "Соликамского магниевого завода" (СМЗ) Петра Кондрашова и Игоря Пестрикова, обвиняемых в мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мера пресечения фигурантам избрана на два месяца с момента их экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории России.

Кондрашову, по данным суда, заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ), Пестрикову - по двум эпизодам мошенничества и в фальсификации доказательств.

Фигуранты объявлен в международный розыск.

По данным СМИ, уголовное дело может быть связано с махинациями с акциями СМЗ. Официально следствие не комментировало ситуацию.

Как сообщалось, в 2022 году Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам, в том числе Кондрашову и Пестрикову. Впоследствии контрольный пакет акций завода перешел к "Росатому".

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, калия хлорид.

Кондрашов в разные годы входил в рейтинг богатейших людей РФ журнала Forbes. Согласно информации СМИ, в настоящее время бизнесмен проживает в Австрии. Пестриков также находится за границей