К соглашению о выплатах за изъятые акции готовы присоединиться 1077 миноритариев СМЗ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Более тысячи миноритарных акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) готовы получить выплаты от госкорпорации "Росатом" за отчуждение ценных бумаг в пользу государства, сообщил представитель прокуратуры Пермского края на заседании в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

По его словам, 1077 миноритариев уже заявили о готовности заключить такое соглашение. Он отметил, что выплаты от "Росатома" должны начаться после того, как вступит в законную силу судебное решение по делу об изъятии оставшихся акций СМЗ в пользу государства. Представитель прокуратуры добавил, что бюджет "Росатома" предполагает возможность начать выплаты в текущем году.

В марте прокуратура заявляла в суде, что к такому соглашению готовы присоединиться 310 миноритариев.

Всего миноритариев - 2,3 тысячи. Таким образом, почти половина миноритарных владельцев акций готовы принять предложение отказаться от ценных бумаг в пользу государства взамен получения выплат.

В январе представитель Генпрокуратуры заявил, что госкорпорация "Росатом" готова выплатить 405 млн рублей добросовестным миноритариям из расчета 9,6 тысячи рублей за акцию.

"Мосбиржа" с 10 ноября 2022 года приостановила расчеты по операциям с акциями СМЗ в связи с судебным разбирательством. Накануне приостановки торгов цена акций, по данным графика на сайте "Мосбиржи", была равна 7 440 рублей за бумагу.

В связи со сменой состава суда в судебном заседании объявлен перерыв до 15:00 (13:00 по Москве) 5 мая.

Изначально апелляционные жалобы направили 40 физических лиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являлись 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - "Мосбиржа" и Центробанк.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства. В ходе судебных разбирательств часть апеллянтов отказались от жалоб.

В предыдущих судебных процессах доводы апеллянтов в основном сводились к невозможности истребования акций в пользу РФ в связи с тем, что активы приобретались на организованных торгах на бирже, акционеры являются добросовестными приобретателями, а срок исковой давности для заявления таких исковых требований пропущен прокуратурой.

"Мосбиржа", выступающая в этом деле как третье лицо и обжалующая решение суда первой инстанции, также поддержала доводы других апеллянтов. Представитель биржи отмечал, что добросовестность, в частности, предполагается, когда акционеры приобретают ценные бумаги на организованных торгах на бирже.

Он также сослался на решение суда, по которому в 2022 году были истребованы крупные пакеты акций у четырех мажоритариев СМЗ. В нем, в том числе, говорится, что истребование этих пакетов уже обеспечивает защиту публично-правовых интересов государства.

В поддержку позиции "Мосбиржи" представители Банка России (третье лицо) также выступили за отмену решения суда первой инстанции, аргументируя это тем, что истребование в пользу государства оспариваемых 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства - это малая часть от всего уставного капитала.

Прокуратура отмечала, что приватизация предприятия в 90-е годы прошла незаконно, а срок исковой давности, по мнению представителей, нужно исчислять "с даты подачи искового заявления".

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих миноритарным держателям.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2024 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Завод в 2024 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против чистой прибыли в 753,3 млн рублей в 2023 году. Выручка снизилась на 9,6% - до 11,2 млрд рублей.