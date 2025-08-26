Поиск

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету "Нептун" и 191 беспилотник вооруженных сил Украины.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах.

