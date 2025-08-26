Думу просят разрешить использовать фонды персональной ответственности для помощи туристам

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Возможность использования фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров в кризисных ситуациях, таких как недавний коллапс авиасообщения на Ближнем Востоке, была бы полезна и туркомпаниям, и туристам, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Коллапс авиасообщения на Ближнем Востоке в июне 2025 года затронул тысячи российских туристов, рейсы которых переносились и отменялись. После восстановления авиасообщения глава комитета по выездному туризму РСТ и генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов направил письмо председателю комитета Госдумы по туризму и туристской инфраструктуре Сангаджи Тарбаеву, а также ряду депутатов, в котором отмечает, что закрытие воздушного пространства ряда ближневосточных стран создало угрозу стабильности туристической отрасли и увеличило финансовую нагрузку на предприятия этой сферы, так как повлекло за собой нарушение полетных программ и логистики, отмену и задержку рейсов, значительные расходы по исполнению договоров о реализации туристского продукта для туроператоров, включая затраты на размещение туристов, приобретение новых авиабилетов, организацию трансферов и другие издержки", - говорится в сообщении.

В письме подчеркивается, что туроператоры, несмотря на эту ситуацию, продолжают выполнять свои обязательства перед туристами, минимизируя негативные последствия для них за свой счет.

"С учетом вышесказанного предлагаю рассмотреть внесение изменений в федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности" в части расширения возможности использования денежных средств фондов персональной ответственности туроператоров (ФПО), которые на данный момент размещаются на счетах ассоциации "Турпомощь" без активного использования", - говорится в документе.

Глава Fun&Sun, в частности, предложил расширить возможности ежеквартального перечисления непосредственно туроператору в утвержденном порядке до 50% средств ФПО в случае превышения достаточного максимального размера фонда и отсутствия выплат на возмещение реального ущерба туристам в текущем году. Эти средства можно будет использовать для возмещения реального ущерба пострадавшим туристам, оплаты депозитов авиакомпаниям и отелям, инвестирования в развитие отельной инфраструктуры, повышение стандартов обслуживания и безопасности в туротрасли, развитие инфраструктуры, разработку, продвижение и реализацию программ внутреннего туризма (чартеры и блоки мест по России, маркетинговые программы и другое), а также поддержку социальных программ.

Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов напомнил, что ситуация с коллапсом авиасообщения на Ближнем Востоке - не первый раз, когда речь заходит о том, чтобы средства фонда персональной ответственности могли расходоваться туроператорами на какие-то экстренные выплаты, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. В последние годы они происходят все чаще.

"Совершенно понятно, что сам механизм фонда персональной ответственности требует реформирования, потому что в нем мертвым грузом лежат огромные средства, которые туроператоры могли бы использовать на решение актуальных проблем", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас федеральным законом о туризме не предусмотрено иных вариантов использования этих средств, кроме как в случае банкротства или прекращения деятельности туроператора в счет погашения ущерба туристам - в том случае, если будет недостаточно страхового покрытия.

"В то же время обращение туроператора обусловлено объективной ситуацией, когда необходимость использовать накопленные денежные средства есть, но юридически воспользоваться ими невозможно. В этой связи предложение внести в закон о туризме возможность инвестировать эти деньги, чтобы использовать проценты на нужды туроператора, под цели, направленные на развитие туризма и улучшение сервиса, представляется мне вполне логичным", - подытожил юрист.

Как сказали в РСТ, в соответствии с действующим законом туроператоры отчисляют в фонд персональной ответственности 7% от оборота компании за прошлый год. У крупных компаний, которые обслуживают сотни тысяч туристов, размер фондов может достигать 300-500 млн рублей.