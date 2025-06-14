Туроператоры продлили проживание в отелях ОАЭ российским туристам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские туроператоры продлили проживание в отелях ОАЭ туристам, ожидающим своего рейса в РФ в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры продлевают своим клиентам размещение в гостиницах. В частности, в "Русском Экспрессе" отметили, что на данный момент вылета в Россию ожидают порядка 200 туристов. Часть туристов будут вывезены уже сегодня, а остальные останутся в отелях до завтра - в зависимости от полетной программы авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В компании Space Travel АТОР сообщили, что предлагают туристам, ожидающим вылета, два варианта: продлить по льготной цене отдых в том отеле, где они находятся, либо без доплат переселиться в отели, где есть свободные номера.

"Также в Иране, Израиле и Иордании - где у туроператоров сейчас есть клиенты, хоть и немного, гостиницы им так‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌же продлеваются", - отмечает АТОР.

В сообщении говорится, что авиакомпания Emirates продолжает полеты в Москву и Санкт-Петербург из Дубая по удлиненным маршрутам. Время в пути выросло до 6,5 часов. "Аэрофлот" и "Победа" летают в ОАЭ с промежуточной посадкой в Самаре. В связи с этим время в пути из Москвы составляет более 7 часов.

"Все это влечет за собой задержки рейсов. Аналогичное справедливо и для рейсов из других стран Персидского залива: рейс из Дохи в Шереметьево прилетит сегодня с задержкой на 1,5 часа", - отмечает АТОР.

В ассоциации также подчеркнули, что изменения в полетных программах коснулись и тех российских путешественников, которые используют рейсы ближневосточных авиакомпаний для полетов в третьи страны. В Space Travel АТОР рассказали, что своих клиентов, которые летели со стыковкой в ОАЭ, пересаживают на другие рейсы: через Китай, Казахстан или другие страны.