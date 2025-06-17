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Посольство США заявило о невозможности помочь согражданам покинуть Израиль

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Посольство США в Израиле не может помочь американцам уехать из страны, сообщили в американском диппредставительстве.

"Посольство США в настоящее время не имеет возможности эвакуировать американских граждан или непосредственно помочь им покинуть Израиль", - говорится в сообщении во вторник на сайте ведомства.

В качестве возможных путей выезда посольство рекомендовало рейсы "в ограниченных масштабах" из Иордании и Египта, опубликовав также часы работы наземных погранпереходов в эти ст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​раны.

Сообщается также, что американское представительство 17 июня будет закрыто. Американские госслужащие по-прежнему находятся в укрытиях "до дальнейшего распоряжения".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается. Израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт до "особого распоряжения".

Хроника 13 – 17 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль США Иран
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