Посольство США заявило о невозможности помочь согражданам покинуть Израиль

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Посольство США в Израиле не может помочь американцам уехать из страны, сообщили в американском диппредставительстве.

"Посольство США в настоящее время не имеет возможности эвакуировать американских граждан или непосредственно помочь им покинуть Израиль", - говорится в сообщении во вторник на сайте ведомства.

В качестве возможных путей выезда посольство рекомендовало рейсы "в ограниченных масштабах" из Иордании и Египта, опубликовав также часы работы наземных погранпереходов в эти ст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​раны.

Сообщается также, что американское представительство 17 июня будет закрыто. Американские госслужащие по-прежнему находятся в укрытиях "до дальнейшего распоряжения".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается. Израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт до "особого распоряжения".