ФСБ сообщила о предотвращении теракта с БПЛА на военном объекте в Энгельсе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Волгограда, который по заданию украинских спецслужб планировал организовать атаку беспилотника на военный аэродром в Энгельсе.

"Для реализации преступного замысла фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома (г. Энгельс), где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры министерства обороны Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный "под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по территории Саратова, планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника".

Он был задержан по месту своего жительства.

"Установлено, что в период с 2019 по 2022 год волгоградец временно проживал на территории Львовской области Украины и после окончания срока действия разрешения на временное пребывание перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины. В этой связи он попал в поле зрения сотрудников Службы безопасности Украины и был завербован с целью отработки задания по выезду в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористического акта взамен на получение украинского гражданства", - сообщили в ЦОС.

Согласно сообщению, после прохождения спецподготовки в Киеве мужчина по заданию куратора прибыл в Волгоград под легендой возвращения домой.

Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - заявили в ЦОС.