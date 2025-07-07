Путин подписал закон о штрафах для гидов и экскурсоводов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за работу гидов и экскурсоводов без необходимой подготовки или сопровождения, за нарушение правил размещения туристов, закон опубликован на портале правовых актов.

"Оказание услуг по сопровождению туристов (экскурсантов) на турмаршруте или его части, при прохождении которого требуется специальное сопровождение без инструктора-проводника в установленных случаях, либо сопровождение туристов на таком маршруте лицом, не являющимся аттестованным инструктором-проводником влечет предупреждение или административный штраф: от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 70 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей", - говорится в тексте документа.

Повторное правонарушение или невыполнение в установленный срок законного предписания органа или должностного лица влечет наложение административного штрафа от 50 до 70 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч для юрлиц.

Согласно КоАП, оказание услуг по ознакомлению туристов с объектами показа, а также сопровождению и информированию туристов по турмаршруту без привлечения аттестованного гида или экскурсовода, или гида-переводчика, а также оказание таких услуг неквалифицированным лицом влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 7 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Кроме того, КоАП дополняется пунктами об ответственности за нарушение правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения его безопасности, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Наказание предусматривается в виде административного штрафа: для должностных лиц - до 70 тысяч, для юрлиц - до 450 тысяч рублей.

Повторное совершение названного правонарушения будет наказываться штрафом: для должностных лиц - от 70 до 100 тысяч рублей, для организаций - от 1/40 до 1/25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), но не менее 500 тысяч рублей.

Также в документе говорится о штрафе за использование в рекламе гостиницы информации о типе или категории средства размещения, не соответствующей сведениям в реестре. Согласно КоАП, за такое правонарушение грозит предупреждение или административный штраф: на должностных лиц - до 40 тысяч, на юрлиц - до 150 тысяч рублей.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.