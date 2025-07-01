Минпромторг поддерживает скорейшее распространение закона о локализации такси на каршеринг

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг будет способствовать скорейшему принятию законопроекта о распространении требования по соблюдению определенного уровня локализации на машины каршеринга по аналогии с уже принятым законодателями решением в отношении такси.

Выступая в комитете Совета Федерации по экономической политике, министр промышленности и торговли Антон Алиханов поблагодарил сенаторов за внесение и принятие законопроекта о локализации автомобилей такси.

"Я знаю, что аналогичная инициатива вами озвучена была на недавней встрече с представителем правительства относительно распространения этого законопроекта и на рынок каршеринга. Горячо поддерживаем это предложение и будем максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие", - сказал глава Минпромторга, обращаясь к руководителю комитета Андрею Кутепову.

Весной этого года после длительных дискуссий был принят закон, устанавливающий требования к уровню локализации такси. Обязательство по использованию в такси локально произведенных автомобилей вступит в силу с 1 января 2033 года (изначально сенаторы предлагали срок с 1 октября 2025 года). При этом с 1 марта 2026 года начнут действовать критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили. С этого момента в такси решено допускать машины, произведенные в рамках "новых" специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), а также специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК. Кроме того, в такси с 1 марта 2026 года решено также допускать автомобили, произведенные в рамках "новых" СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

Действие новых требований к автомобилям такси временно не будет распространено на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ - до 1 марта 2028 года, на Дальний Восток - до 1 марта 2030 года.

Кроме того, Алиханов не исключил очередных изменений в постановление правительства № 719, которое в целом регламентирует порядок локализации производимой в России продукции. Речь идет об обязательстве иностранных партнеров в области автопрома использовать российские системы и компоненты.

"Что касается обязательств, в том числе для наших китайских партнеров, которые сейчас заходят с локализационными проектами - их обязательств использовать то, что уже разработано и сделано в России. Мы постоянно совершенствуем постановление 719-е, у нас есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России", - сказал он, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

"Но тут надо тоже держать баланс, чтобы не было ситуации, когда мы создаем такие мини-монополии по отдельным узлам и агрегатам, - добавил министр. - Чтобы мы все-таки ценовой паритет держали: это дорога с двусторонним движением. Но, несомненно, понимаем, что такие меры нужно принимать, чтобы подталкивать, в том числе, китайских партнеров к более активному использованию, ну, например, автоэлектроники отечественной"