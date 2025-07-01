Поиск

Минпромторг поддерживает скорейшее распространение закона о локализации такси на каршеринг

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг будет способствовать скорейшему принятию законопроекта о распространении требования по соблюдению определенного уровня локализации на машины каршеринга по аналогии с уже принятым законодателями решением в отношении такси.

Выступая в комитете Совета Федерации по экономической политике, министр промышленности и торговли Антон Алиханов поблагодарил сенаторов за внесение и принятие законопроекта о локализации автомобилей такси.

"Я знаю, что аналогичная инициатива вами озвучена была на недавней встрече с представителем правительства относительно распространения этого законопроекта и на рынок каршеринга. Горячо поддерживаем это предложение и будем максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие", - сказал глава Минпромторга, обращаясь к руководителю комитета Андрею Кутепову.

Весной этого года после длительных дискуссий был принят закон, устанавливающий требования к уровню локализации такси. Обязательство по использованию в такси локально произведенных автомобилей вступит в силу с 1 января 2033 года (изначально сенаторы предлагали срок с 1 октября 2025 года). При этом с 1 марта 2026 года начнут действовать критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили. С этого момента в такси решено допускать машины, произведенные в рамках "новых" специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), а также специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК. Кроме того, в такси с 1 марта 2026 года решено также допускать автомобили, произведенные в рамках "новых" СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

Действие новых требований к автомобилям такси временно не будет распространено на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ - до 1 марта 2028 года, на Дальний Восток - до 1 марта 2030 года.

Кроме того, Алиханов не исключил очередных изменений в постановление правительства № 719, которое в целом регламентирует порядок локализации производимой в России продукции. Речь идет об обязательстве иностранных партнеров в области автопрома использовать российские системы и компоненты.

"Что касается обязательств, в том числе для наших китайских партнеров, которые сейчас заходят с локализационными проектами - их обязательств использовать то, что уже разработано и сделано в России. Мы постоянно совершенствуем постановление 719-е, у нас есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России", - сказал он, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

"Но тут надо тоже держать баланс, чтобы не было ситуации, когда мы создаем такие мини-монополии по отдельным узлам и агрегатам, - добавил министр. - Чтобы мы все-таки ценовой паритет держали: это дорога с двусторонним движением. Но, несомненно, понимаем, что такие меры нужно принимать, чтобы подталкивать, в том числе, китайских партнеров к более активному использованию, ну, например, автоэлектроники отечественной"

Антон Алиханов Минпромторг Андрей Кутепов Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

При атаке дронов в Удмуртии погибли три человека, 35 госпитализированы

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Требование об обязательной доле российского вина на полках может вырасти до 30-40%

Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

Минпромторг стремится не допустить 40%-го падения авторынка в 2025 году

Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 9,2%

Глава Удмуртии сообщил о погибших в результате атаки дронов в Ижевске

Эксперт Роспотребнадзора отверг угрозу новой пандемии коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора отверг угрозу новой пандемии коронавируса
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана406 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });