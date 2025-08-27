Поиск

Трое бывших высокопоставленных сотрудников МВД получили сроки за получение взяток

Бывший помощник главы МВД Умнов получил 12 лет строгого режима

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы признал виновными в многомиллионных взятках бывшего помощника главы МВД России Сергея Умнова, бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и бывшего начальника Петербургского управления ГИБДД Алексея Семенова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Умнову Сергею наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 35 млн рублей", - сказал судья.

Абакумову суд назначил 11 с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей.

Семенов приговорен к 10 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей.

Все они осуждены по ч. 6 ст. 290 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

Кроме того, суд лишил их званий генералов и государственных наград.

Как ожидается, защита обжалует приговор.

Другим фигурантам дела - бывшему начальнику отдела правового обеспечения петербургского УГИБДД Елене Копьевой, бизнесменам Владимиру Платонову, Олегу Иванову, Андрею Царнеце, Надежде Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, назначены наказания от штрафа в размере 2 млн рублей до 10 с половиной лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре сообщили, что суд обратил в доход государства имущество подсудимых на сумму 64 656 000 рублей.

"Также конфискованы автомобили Toyota Сamry и Land Cruiser 200, полученные в результате совершения преступления", - сказали в надзорном ведомстве.

Умнов, Абакумов и Семенов были задержаны и арестованы летом 2022 года. Тогда им инкриминировали статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но позднее дело переквалифицировали на ч. 6 ст. 290 УК.

Как установлено судом и следствием они организовали схему, с помощью которой тратили средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" на личные нужды, в том числе покупку дорогих автомобилей. Сумма денег, полученная через фонд, превысила 64 млн рублей.

МВД ГИБДД Петербург Сергей Умнов Хамовнический суд
