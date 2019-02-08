Руководитель полиции Петербурга покинул пост

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов покидает свой пост начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области после семи лет работы в должности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Указом президента Сергей Умнов освобожден от должности главы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области и назначен в аппарат министра внутренних дел РФ", - сказал собеседник.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Умнов родился 16 октября 1964 года в деревне Волое Калужской области. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Правоведение". Службу в органах внутренних дел начал в 1986 году милиционером патрульно-постовой службы УВД Куйбышевского райисполкома Ленинграда. В том же году перешел работать в уголовный розыск, посвятив сыскной работе всю свою профессиональную жизнь. Начав с младшего инспектора уголовного розыска, с 1993 года Умнов продолжил службу на различных оперативных должностях в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, посвятив этой работе 11 лет, прошел все ступени карьеры сыщика, дослужившись до заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2004 году Умнов был назначен на должность заместителя начальника криминальной милиции, которую возглавил в 2007 году. После реформирования органов внутренних дел в 2011 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главк Умнов возглавлял с 1 марта 2012 года.