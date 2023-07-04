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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Мишустин выступил за то, чтобы на добровольцев в СВО распространялись все соцгарантии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ даст положительный отзыв на законопроект, который устраняет неравенство, возникшее в законодательстве в части страховых выплат добровольцам, участвующим в специальной военной операции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, на добровольцев должны распространяться все социальные гарантии, как и на военнослужащих.

На встрече премьер-министра РФ с членами Совета Федерации первый вице-спикер СФ Андрей Турчак обратился к главе правительства с просьбой поддержать соответствующую законодательную инициативу.

"Абсолютно поддерживаем ваши предложения. Наши защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев, так как эти ребята плечом к плечу, так же как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину, и значит нужно, чтобы на них распространились все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что до 1 июля добровольческие формирования должны были подписать контракт с министерством обороны для придания им соответствующего юридического правового статуса.

"Они будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как и военнослужащие. Такое поручение будет дано. Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер - руководитель аппарата правительства - ИФ) уже записал, мы подготовим отзыв правительства в ближайшее время", - сказал Мишустин.

Говоря о законопроекте, первый вице-спикер Совета Федерации напомнил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное государственное страхование добровольцев, принимающих участие в СВО, однако при принятии закона механизм реализации не был прописан.

"То есть появился пробел, в результате добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Таким образом, сейчас они получают только выплаты, предусмотренным указом президента, при этом лишены выплат, положенных по 52 закону "Об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих", - сказал Турчак.

В связи с этим, добавил он, подготовлен законопроект, устраняющий эту несправедливость, и который регламентирует основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев.

"Все это аналогично тем мерам, которые действуют для военнослужащих", - сказал первый вице-спикер Совета Федерации, попросив Мишустина поддержать соответствующий законопроект и дать положительное заключение.

Андрей Турчак Михаил Мишустин Совет Федерации
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