Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Путин ввел дополнительные соцгарантии спасателям и пожарным, пострадавшим в ходе СВО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам противопожарной службы, работникам МЧС, пострадавшим при выполнении задач на новых территориях России и на Украине в период проведения СВО.

Указом им предусмотрены выплаты от 3 до 5 млн рублей.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания и распространяется на правовые отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Он устанавливает, что в случае гибели военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины в период проведения СВО, либо смерти этих категорий граждан до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении таких задач, их семьи должны получить единовременно 5 млн рублей. Сумма делится поровну между членами семьи.

При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих, сотрудников и работников.

Если граждане этих категорий, выполняя возложенные на них задачи на указанных выше территориях и Украине в период проведения СВО, получили ранения, травмы, контузию, им положено единовременно 3 млн рублей.

"Получение единовременных выплат, установленных настоящим указом, не учитывается при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ", - отмечается в документе.

Владимир Путин МЧС Украина СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РПЦ считают чрезмерной тревогу музейщиков по поводу передачи "Троицы" Рублева

Военная операция на Украине

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" стартовал к МКС с Байконура

Ученые попросили главу Минкультуры РФ не допустить разрушения иконы "Троица"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте пойдут на поддержку участников СВО

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

Рябков заявил, что РФ отвечает на санкции в разных форматах

Рябков заявил, что РФ отвечает на санкции в разных форматах

Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Шойгу пообещал предельно жестко реагировать на попытки вторжения украинских сил в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });