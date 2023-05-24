Путин ввел дополнительные соцгарантии спасателям и пожарным, пострадавшим в ходе СВО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам противопожарной службы, работникам МЧС, пострадавшим при выполнении задач на новых территориях России и на Украине в период проведения СВО.

Указом им предусмотрены выплаты от 3 до 5 млн рублей.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания и распространяется на правовые отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Он устанавливает, что в случае гибели военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины в период проведения СВО, либо смерти этих категорий граждан до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении таких задач, их семьи должны получить единовременно 5 млн рублей. Сумма делится поровну между членами семьи.

При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих, сотрудников и работников.

Если граждане этих категорий, выполняя возложенные на них задачи на указанных выше территориях и Украине в период проведения СВО, получили ранения, травмы, контузию, им положено единовременно 3 млн рублей.

"Получение единовременных выплат, установленных настоящим указом, не учитывается при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ", - отмечается в документе.