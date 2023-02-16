Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Добровольцы, контрактники, призванные в рамках мобилизации военнослужащие, участвующие в СВО, должны пользоваться равными социальными гарантиями и защитными мерами, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с главой государства уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратила внимание на социальные гарантии, которые предусмотрены для одних участников СВО, а для других не предусмотрены.

"Хотела поговорить с вами о такой, как мне кажется, маленькой несправедливости. Вот у меня есть дети, у которых у одних отцы служат при Минобороны, а у других - в частных военных компаниях. И те, и другие - герои, но одни получают гарантии социальные, а другие не получают", - сказала она.

Президент на это заметил: "Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку. И все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, и мы учтем их при принятии решений. Обязательно".

"Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто пришел на военную службу в рамках мобилизации - они все выполняют свой священный долг перед родиной, и перед родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации", - сказал Путин.