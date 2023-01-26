Минобороны предложило меры по соцзащите священнослужителей в зоне СВО

Командирам рекомендовано заключать со священниками краткосрочные контракты, что позволит тем пользоваться соцгарантиями и льготами военнослужащих

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минобороны России организовало меры социальной защиты священнослужителей, которые работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), вплоть до присвоения им статуса участника боевых действий.

Об этом на слушаниях в Госдуме сообщил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Олег Веселков.

"Несмотря на то, что священники относятся к категории гражданского персонала, и на них не распространяются такие льготы, гарантии, как на военнослужащих, Минобороны со своей стороны проработало вопрос дополнительного страхования жизни военных священнослужителей", - отметил он.

По его словам, в этом процессе принимают участие "некоторые фонды, страховые компании". "Мы заключаем трехсторонние договора и страхуем наших военных священнослужителей в зоне СВО", - сказал Веселков.

Он добавил, что здесь "есть и временная мера поддержки".

"Мы рекомендовали командирам и священнослужителям заключать краткосрочные контракты на должности, не связанные с применением оружия, что позволяет установить и выплачивать им денежное содержание, распространять на них социальное гарантии и льготы, предусмотренные для военнослужащих, - сказал Веселков. - На сегодня, 12 военных священнослужителей уже заключили контракты, еще несколько в стадии заключения".

"Динамически меняющаяся ситуация диктует необходимость совершенствовать базовые положения института военного духовенства, - продолжил начальник управления. - Основные из них - создание единой военно-духовной службы для всех силовых структур. Это - придание военному священнику статуса военнослужащего и распространение на военных священников льгот и выплат".

Веселков также сообщил, что "в настоящее время в штате военных священников более 300 священнослужителей". Также, по его словам, в зоне проведения СВО "в настоящее время награды получили более 90 священнослужителей, 14 из них награждены государственными наградами, в том числе семь - орденами Мужества, из них трое - посмертно".

Институт военных и флотских священнослужителей в Вооруженных силах был создан в 2009 году по поручению президента России. "В соответствии с ним должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими были введены на зарубежных военных базах, во многих дивизиях, бригадах, а в ВДВ - в каждом полку", - сказал Веселков.